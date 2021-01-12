286 مليون جنيه قيمة الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء

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شمال سيناء- أشرف سويلم:

عقدت محافظة شمال سيناء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021، بحضور أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ومحمد عبدالخالق مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والشئون الهندسية بمجالس المدن.

وأكد سكرتير عام المحافظة، أن إجمالي الاعتمادات المخصصة يبلغ 286 مليون و 551 ألف جنيه، موزعة على ديوان عام المحافظة ومجالس المدن.

وأصدر سكرتير عام المحافظة توجيهات إلى رؤساء مجالس المدن ومسئولي التخطيط والمتابعة بضرورة الانتهاء من المشروعات قبل الموعد المحدد لها.

وأعلن محمد عبدالخالق مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة، أن أموال الاعتمادات الخاصة بالخطة الاستثمارية، منها 280 مليون و900 ألف جنيه تمويل من بنك الاستثمار القومي، و 5 ملايين و 651 ألف جنيه بتمويل ذاتي من المحافظة، مشيرًا إلى أنه ورد تمويل البنك وجرى صرفه بالكامل، وجاري إتاحة الربع الثالث بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومي.