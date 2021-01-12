أخبار عاجلة

بعد عام على اجتياحه الكوكب..11 دولة ناجية من كورونا (تفاعلي) -
رئيس وزراء اليمن: سنُفعّل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد -
السودان يُدين استهداف المليشيات الحوثية للسعودية بثلاث طائرات مسيرة -
الأمن الوطني التونسي: إيقاف 242 شخصا في أعمال تخريب -
بتكلفة 52 مليون جنيه.. محافظ المنيا والسفير الإيطالي يتفقدان تطوير ترعة حافظ ومصنع السماد -
بعد الحكم على المتهم بقتلها.. أول تعليق لأسرة "أبرار" في كفر الشيخ -
مشادة بين أحد نواب المعارضة وزعيم الأغلبية في الجلسة العامة للبرلمان -
ننشر جداول الحصص التعليمية الأسبوعية لطلاب النقل الابتدائي والإعدادي بالأزهر -
جبالي للنواب: لن أسمح برفع اليد.. وطلب الكلمة يكون كتابة -
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق بالحي الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

286 مليون جنيه قيمة الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء

Print
286 مليون جنيه قيمة الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء 286 مليون جنيه قيمة الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء

مصراوي Masrawy

01:51 م الثلاثاء 12 يناير 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم:

عقدت محافظة شمال سيناء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021، بحضور أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ومحمد عبدالخالق مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والشئون الهندسية بمجالس المدن.

وأكد سكرتير عام المحافظة، أن إجمالي الاعتمادات المخصصة يبلغ 286 مليون و 551 ألف جنيه، موزعة على ديوان عام المحافظة ومجالس المدن.

وأصدر سكرتير عام المحافظة توجيهات إلى رؤساء مجالس المدن ومسئولي التخطيط والمتابعة بضرورة الانتهاء من المشروعات قبل الموعد المحدد لها.

وأعلن محمد عبدالخالق مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة، أن أموال الاعتمادات الخاصة بالخطة الاستثمارية، منها 280 مليون و900 ألف جنيه تمويل من بنك الاستثمار القومي، و 5 ملايين و 651 ألف جنيه بتمويل ذاتي من المحافظة، مشيرًا إلى أنه ورد تمويل البنك وجرى صرفه بالكامل، وجاري إتاحة الربع الثالث بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

شبكة عيون الإخبارية