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حادث "عقيد الواحات".. ماذا قال سائق "التريلا" أمام النيابة؟

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حادث "عقيد الواحات".. ماذا قال سائق "التريلا" أمام النيابة؟ حادث "عقيد الواحات".. ماذا قال سائق "التريلا" أمام النيابة؟

مصراوي Masrawy

01:51 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

استمعت النيابة العامة، إلى أقوال المتهم بقتل عقيد مهندس متقاعد شهاب الدين عبد الرحمن، بعد وفاته إثر دهسه بسيارته "تريلا" بطريق الواحات.

وقال المتهم أمام النيابة، إنه تحرك بسيارته خلال المشادة التي دارت مع المجني عليه إثر التصادم بينهما؛ امتثالًا لأمر جندي "بوحدة الميزان" بالطريق بعد أمره بالتوقف بسيارته إلى جانبه منعًا لتعطيل حركة السير.

وأضاف خلال سماع أقواله أيضا أنه لم يشاهد المجنيَّ عليه متشبثًا بسيارته.

كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا صباح يوم العاشر من شهر يناير الجاري بوفاة المجني عليه "شهاب الدين عبد الرحمن" عقيد مهندس بالقوات المسلحة متقاعد، ووصول جثمانه إلى مستشفى (٦ أكتوبر المركزي)، وبانتقال "النيابة العامة" لمناظرة جثمانه تبينت إصابته بعدة إصابات بالرأس واليد اليسرى

وأمرت "النيابة العامة" بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وعرضه على "مصلحة الطب الشرعي" لأخذ عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه أية مواد مخدرة،

وعاينت "النيابة العامة" السيارتين وما بهما من تلفيات، وانتدبت "الطبيب الشرعي"، لتشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وكيفية وفاته.

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