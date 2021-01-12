السجن المؤبد لمتهم في إعادة محاكمته بتهمة "اقتحام قسم مدينة نصر"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره في إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر" بمعاقبته بالسجن المؤبد.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.