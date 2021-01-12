منهم دولة عربية.. الفلبين تضيف 5 بلدان لقائمة حظر الدخول

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مصراوي Masrawy

مانيلا - (د ب ا):

أضافت الفلبين، اليوم الثلاثاء، الصين وأربع دولة أخرى لقائمة الدول المفروض عليها قيود سفر بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم رصدها أول مرة في بريطانيا.

وجرى فرض الحظر المؤقت على دخول الأجانب من 32 دولة أولا الشهر الماضي، ويسرى حتى يوم الجمعة. ولم ترد معلومات بعد حول ما إذا كان سوف يتم تمديد القيود.

والدول الجديدة التي دخلت القائمة إلى جانب الصين هى باكستان وجامايكا ولوكسمبورج وسلطنة عمان.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم تسجيل 1524 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة 491 ألفا و 258 حالة. وارتفعت حصيلة الوفيات بواقع 139 حالة لتصل إلى 9554 حالة.

وتسعى الحكومة الفلبينية لبدء عملية التطعيم ضد الفيروس بحلول الشهر المقبل، حيث سوف تبدأ بـ 25 مليون جرعة من لقاح سينوفاك. وستتلقى الفلبين أول 50 ألف جرعة من اللقاح في فبراير المقبل، بحسب ما قاله سكرتير رئاسة الوزراء كارلو نوجراليس.

وأضاف أن العاملين في المجال الطبي في منطقة مترو مانيلا سوف يكونون أول من يتلقى اللقاح، يتبعهم كبار السن في العاصمة والمناطق الأخرى.