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ميركل: نحتاج 10 أسابيع من الإجراءات الصارمة للتصدي لكورونا

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ميركل: نحتاج 10 أسابيع من الإجراءات الصارمة للتصدي لكورونا ميركل: نحتاج 10 أسابيع من الإجراءات الصارمة للتصدي لكورونا

مصراوي Masrawy

01:57 م الثلاثاء 12 يناير 2021

برلين - أ ش أ

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن البلاد مازالت بحاجة من ثمانية إلى عشرة أسابيع من الإجراءات الصارمة .. وهذا يعني الإغلاق حتى قبل عيد الفصح بقليل.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فقد أصدرت ميركل تحذيرًا في اجتماع داخلي لمجموعة العمل وقالت إنه "إذا لم ننجح في إيقاف هذا الفيروس البريطاني، فسنواجه بحلول عيد الفصح عشرة أضعاف الإصابة".

يشار إلى أن الإغلاق الحالي ساري حتى 31 يناير الحالي، وبلغ تعداد الإصابات في ألمانيا منذ بداية الوباء -طبقا لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية وغير المعدية- مليونا و933 ألفا و826 إصابة، كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 41 ألفا و577، فيما تعافى مليون و570 ألفا من الوباء.

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