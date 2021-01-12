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دبلوماسي روسي: نأمل أن تشتري باكستان شحنة من لقاح "سبوتنيك V"

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دبلوماسي روسي: نأمل أن تشتري باكستان شحنة من لقاح "سبوتنيك V" دبلوماسي روسي: نأمل أن تشتري باكستان شحنة من لقاح "سبوتنيك V"

مصراوي Masrawy

01:52 م الثلاثاء 12 يناير 2021

موسكو - أ ش أ

قال مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف إن بلاده على اتصال دائم مع باكستان بشأن مسألة الإمدادات المحتملة للقاح الروسي ضد فيروس "كورونا" المستجد "سبوتنيك ــ V"، معربا عن الأمل بأن تشتري إسلام أباد دفعة من هذا اللقاح الروسي.

وقال كابولوف - لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء - "نحن على اتصال دائم بالشركاء الباكستانيين، الذين يبدون اهتماماً بلقاح "سبوتنيك ــ V" الروسي، وكذلك بلقاحات أخرى من الشركات المصنعة الأجنبية".. مضيفا :" نأمل بأن تتخذ إسلام أباد خياراً في نهاية المطاف، بما في ذلك لصالح شراء دفعة من اللقاح الروسي".

وكان المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الصحة في باكستان، فيصل سلطان، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده تجري محادثات مع والصين بشأن شراء لقاحات ضد ، كما أكد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في سبتمبر 2020 أن وزارة الصحة الباكستانية تدرس اقتراحاً لاستيراد اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19" وقد تنظر في خيار إجراء تجربة سريرية في مرحلة متأخرة من اللقاح.

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مصراوي Masrawy

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