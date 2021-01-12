أخبار عاجلة

بعد عام على اجتياحه الكوكب..11 دولة ناجية من كورونا (تفاعلي) -
رئيس وزراء اليمن: سنُفعّل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد -
السودان يُدين استهداف المليشيات الحوثية للسعودية بثلاث طائرات مسيرة -
الأمن الوطني التونسي: إيقاف 242 شخصا في أعمال تخريب -
بتكلفة 52 مليون جنيه.. محافظ المنيا والسفير الإيطالي يتفقدان تطوير ترعة حافظ ومصنع السماد -
بعد الحكم على المتهم بقتلها.. أول تعليق لأسرة "أبرار" في كفر الشيخ -
مشادة بين أحد نواب المعارضة وزعيم الأغلبية في الجلسة العامة للبرلمان -
ننشر جداول الحصص التعليمية الأسبوعية لطلاب النقل الابتدائي والإعدادي بالأزهر -
جبالي للنواب: لن أسمح برفع اليد.. وطلب الكلمة يكون كتابة -
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق بالحي الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ماليزيا تعلن حالة الطوارئ للحد من تفشي "كورونا"

Print
ماليزيا تعلن حالة الطوارئ للحد من تفشي "كورونا" ماليزيا تعلن حالة الطوارئ للحد من تفشي "كورونا"
تعليق عمل البرلمان وتأجيل الانتخابات

ماليزيا تعلن حالة الطوارئ للحد من تفشي

أعلن ملك ماليزيا، اليوم (الثلاثاء) حالة الطوارئ على مستوى البلاد؛ للحد من انتشار "كوفيد -19" في خطوة تعزز من قبضة رئيس الوزراء محي الدين ياسين غير المستقرة على السلطة، وتحبط أي محاولة من قبل المعارضين لفرض انتخابات مبكرة.

وذكر "ياسين" في خطاب متلفز، أن البرلمان سيعلق لفترة محددة من الوقت، وأن الانتخابات لن تجرى في الدولة خلال حالة الطوارئ، التي قد تستمر حتى الأول من أغسطس، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف رئيس الوزراء أن حالة الطوارئ التي أعلنها الملك ليست انقلابًا عسكريًا ولن يتم فرض حظر التجول.ماليزيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"متحدث الصحة": 300 ألف شخص تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

"متحدث الصحة": 300 ألف شخص تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

فيروس كورونا: الخلافات بين إسلام أباد ونيودلهي تدفع باكستان إلى تجنب اللقاحات الهندية

فيروس كورونا: الخلافات بين إسلام أباد ونيودلهي تدفع باكستان إلى تجنب اللقاحات الهندية

فيروس كورونا.. ما مخاطر نهج "بلدي أولاً" فيما يتعلق باللقاحات؟

فيروس كورونا.. ما مخاطر نهج "بلدي أولاً" فيما يتعلق باللقاحات؟

من مصر | معلومات مهمة جدا عن العزل المنزلي لمرضى الحالات الخفيفة من فيروس كورونا

من مصر | معلومات مهمة جدا عن العزل المنزلي لمرضى الحالات الخفيفة من فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية