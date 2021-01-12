سفارة الإمارات بالرياض تطلق "بودكاست شاهين".. و"العبدالعالي" أول ضيوفها

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متحدث "الصحة" سيتحدث عن أسرار نجاح السعودية في مواجهة جائحة كورونا

أطلقت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرياض، اليوم، بودكاست "شاهين" ليكون منبراً حوارياً مع أبرز المختصين من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث يأخذ المستمع في جولة بين مختلف المجالات كالصحة، الرياضة الالكترونية، الذكاء الاصطناعي، الثقافة، الشباب، المرأة، وصناعة النشر.

وتعرف المنصة الجديدة باسم "بودكاست شاهين"، جاءت تسميتها نسبة إلى الصقر شاهين الذي يتمتع بصفات طالما اعتزّ بها العرب، مثل القوة والإباء والاعتزاز الشديد بالنفس.

ويستضيف، في أولى حلقاته التي ستبث اليوم في مختلف منصات البودكاست، تحت عنوان "في مواجهة كورونا"، مساعد وزير الصحة السعودي والمتحدث الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي، ليتحدث عن أسرار نجاح المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كورونا؛ خط الدفاع الأول. المملكة العربية السعودية نموذج يحتذى به وبيت خبرة في مواجهة الأزمات الطارئة. التكنولوجيا ضرورة ملحة لخدمة القطاع الصحي.

ويمكن الاستماع للحلقة الأولى وجميع حلقات بودكاست القادمة من خلال مختلف منصات بودكاست أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني:

Podcastshaheen.com

سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الرياض