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"الإرياني": تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية" انتصار لدماء آلاف الضحايا

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"الإرياني": تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية" انتصار لدماء آلاف الضحايا "الإرياني": تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية" انتصار لدماء آلاف الضحايا
وزير الإعلام اليمني يدعو جميع الدول العربية للمبادرة بإعلان خطوة مماثلة

عدّ وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إعلان الخارجية الأمريكية تصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منظمة إرهابية وإدراج ثلاثة من قياداتها ضمن قوائم الإرهاب خطوة تضع مليشيا الحوثي في مكانها الطبيعي إلى جانب المنظمات الإرهابية، بعد أن أوغلت في دماء اليمنيين وقوّضت الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وقادت لأكبر مأساة إنسانية في تاريخ البشرية.

وقال "الإرياني": تصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية هو انتصار لدماء مئات الآلاف من ضحايا جرائمها وانتهاكاتها، وضمان لعدم الإفلات من العقاب‏، وتلبية لمطالب ملايين اليمنيين الذين أطلقوا حملات شعبية مطالبين بصوت واحد تصنيف الحوثي جماعة إرهابية.

ودعا جميع الدول العربية للمبادرة بإعلان مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"؛ لكونها رأس حربة للمشروع التوسعي الإيراني، وإدراكاً لحجم الخطر الذي تمثله على الأمن القومي العربي وأمن واستقرار المنطقة، ودعماً لجهود الدولة والشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب‏.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ الخطوة ذاتها عبر تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" وإدراج قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، التزاماً بمسؤولياتها القانونية في حماية حقوق الإنسان ووقف الأنشطة الإرهابية وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي.وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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