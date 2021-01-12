أخبار عاجلة

بعد عام على اجتياحه الكوكب..11 دولة ناجية من كورونا (تفاعلي) -
رئيس وزراء اليمن: سنُفعّل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد -
السودان يُدين استهداف المليشيات الحوثية للسعودية بثلاث طائرات مسيرة -
الأمن الوطني التونسي: إيقاف 242 شخصا في أعمال تخريب -
بتكلفة 52 مليون جنيه.. محافظ المنيا والسفير الإيطالي يتفقدان تطوير ترعة حافظ ومصنع السماد -
بعد الحكم على المتهم بقتلها.. أول تعليق لأسرة "أبرار" في كفر الشيخ -
مشادة بين أحد نواب المعارضة وزعيم الأغلبية في الجلسة العامة للبرلمان -
ننشر جداول الحصص التعليمية الأسبوعية لطلاب النقل الابتدائي والإعدادي بالأزهر -
جبالي للنواب: لن أسمح برفع اليد.. وطلب الكلمة يكون كتابة -
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق بالحي الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لجنة المواقع التاريخية الإسلامية تقف ميدانياً على "آثار المدينة المنورة"

Print
لجنة المواقع التاريخية الإسلامية تقف ميدانياً على "آثار المدينة المنورة" لجنة المواقع التاريخية الإسلامية تقف ميدانياً على "آثار المدينة المنورة"
بهدف متابعة التطورات والمنجزات المتعلقة باستكمال مشروعات التطوير

لجنة المواقع التاريخية الإسلامية تقف ميدانياً على

وقفت لجنة المواقع التاريخية الإسلامية في برنامج خدمة ضيوف الرحمن "أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030م" ميدانياً اليوم على المواقع والآثار التاريخية الإسلامية في المدينة المنورة، بحضور رئيس اللجنة نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، يرافقه أعضاء اللجنة، بهدف متابعة التطورات والمنجزات المتعلقة بإنجاز مشروعات تطوير المواقع الإسلامية الأثرية.

واستمع أعضاء اللجنة خلال الجولة إلى شرح قدّمه الباحث المتخصّص الدكتور عبدالله كابر، الذي تناول الأهمية التاريخية للمواقع الإسلامية, وارتباطها بالسيرة النبوية, وأبرز الأحداث التي شهدتها تلك المواقع.

وأكد "فايز" أن الزيارة تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة التي تولي أهمية كبيرة للمواقع والآثار الإسلامية في المدينة المنورة، وبمتابعة من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، لما تشكله هذه المواقع من إرثٍ تاريخي كبير, يعكس المراحل التي مرّت بها منذ العصر النبوي وحتى عصرنا الحالي.

وشدّد على أهمية رعاية التراث الوطني وحمايته من الاندثار وتطويره, وضمان تقديم كل الدعم من الجهات ذات العلاقة، كي تسير عملية التطوير في الإطار الزمني المخطط له، وبما يضمن إعادة تأهيل وتطوير جميع المواقع الإسلامية الأثرية لتكون مناسبة لاستقبال الزوار.

وذكر أن المدينة المنورة غنيّة بالمواقع الأثرية والآثار الإسلامية التي تعكس الحضارة الكبيرة للمنطقة الضاربة في جذور التاريخ، وتمثّل مخزوناً كبيراً للحضارة الإسلامية, مؤكداً حرص اللجنة على صون هذا الإرث التاريخي والمحافظة عليه، وإبراز الكنوز التراثية لمدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزائرين, وقاصدي المسجد النبوي الشريف من ضيوف الرحمن بمختلف جنسياتهم وأجناسهم، إلى جانب تعريف الأجيال الحالية بآثارها الموغلة في القدم.

من جهته, أفاد الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، الدكتور رامي بن عبدالرحيم كنسارة، أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على المواقع التاريخية الإسلامية ذات الأولوية في المدينة المنورة والتي تشرف عليها لجنة المواقع التاريخية الإسلامية, والاطلاع على سير الأعمال على الأرض وجهود الجهات الحكومية في تنسيق وتنفيذ أعمال التطوير والتأهيل.

جدير بالذكر أن الجولة الميدانية لأعضاء لجنة المواقع الإسلامية التاريخية في المدينة المنورة شملت موقع معركة أحد "ميدان سيد الشهداء والمعالم المحيطة", والخندق "المساجد السبعة"، وبئر الصحابي الجليل عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، وبئر غرس، ومسجد الفسح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة الملك خالد يوجه بضرورة تفعيل آليات استقبال المستجدين

رئيس جامعة الملك خالد يوجه بضرورة تفعيل آليات استقبال المستجدين

إعلان القائمة المبدئية للمشاركين في النسخة الثانية من سباقات كأس السعودية

إعلان القائمة المبدئية للمشاركين في النسخة الثانية من سباقات كأس السعودية

"التنمية السياحي" يوقّع اتفاقية تعاون مع "إعمار المدينة الاقتصادية" و"البلاد المالية"

"التنمية السياحي" يوقّع اتفاقية تعاون مع "إعمار المدينة الاقتصادية" و"البلاد المالية"

"الوضع مأساوي".. بطريرك لبنان يدعو "عون" لعقد اجتماع مصالحة مع "الحريري"

"الوضع مأساوي".. بطريرك لبنان يدعو "عون" لعقد اجتماع مصالحة مع "الحريري"

شبكة عيون الإخبارية