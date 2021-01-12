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عاطل يشعل النار في منزله بالبدرشين.. والأب: "ابني مدمن مخدرات" (صور)

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عاطل يشعل النار في منزله بالبدرشين.. والأب: "ابني مدمن مخدرات" (صور) عاطل يشعل النار في منزله بالبدرشين.. والأب: "ابني مدمن مخدرات" (صور)

مصراوي Masrawy

01:33 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

أشعل عاطل النار في منزله بمركز البدرشين، جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى العميد حسام لافي مأمور قسم البدرشين إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل مواجه لديوان القسم.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس قطاع الجنوب.

وتبين بالفحص أن عاطلا يدعى "عمر.م." 35 سنة، يعاني من إدمان المواد المخدرة وشرب الخمور، أحضر أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم وأشلع بها النار في باب المنزل وباب إحدى الغرف.

وأمكن السيطرة على الحرق دون إصابات. وعثر رجال الشرطة على أقراص مخدرة وحشيش داخل غرفة الشاب في الوقت الذي علق والده على الواقعة "ابني مدمن مخدرات.. ولع في البيت وجري".

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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