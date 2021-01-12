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ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه في القليوبية

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ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه في القليوبية ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه في القليوبية

مصراوي Masrawy

01:29 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه من أصحابها في القليوبية.

تلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغا من سائق أنه أثناء قيادته سيارة ربع نقل "يعمل عليها" بدائرة المركز وبرفقته نجله ونجل مالك السيارة اعرضهم ثلاثة مجهولين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية، ولدى مقاومته لهم أطلق أحدهم عياراً من بندقية آلية فأحدث إصابته واستولوا على السيارة المشار إليها وهاتفين محمول ولاذوا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات كرهاً عن قائديها، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها وكذا (بندقية آلية – دراجة نارية) المستخدمتان في ارتكاب الواقعة، وأضافا بتخلصهم من الهاتفين المحمولين بإلقائهما بالطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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