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السويد.. تلقيح نحو 80 ألف شخص ضد كورونا في البلاد

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السويد.. تلقيح نحو 80 ألف شخص ضد كورونا في البلاد السويد.. تلقيح نحو 80 ألف شخص ضد كورونا في البلاد

مصراوي Masrawy

01:27 م الثلاثاء 12 يناير 2021

ستوكهولم - أ ش أ

أعلنت هيئة الصحة السويدية، اليوم الثلاثاء، عن تلقيح نحو 80 ألف شخص ضد ، منذ أن بدأت برنامجها في هذا الشأن الشهر الماضي.

وذكرت الهيئة - في بيان أوردته قناة " اليوم" - أن أي منطقة في السويد لم تبلغ عن وجود مشاكل جراء عمليات التطعيم.

وأوضحت أن السويد تلقت نحو 160 ألف جرعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" بحلول العاشر من يناير الجاري، وتم تطعيم نصف هذه الكمية للمواطنين.

يذكر أن السويد - التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة - منحت الأولوية لتلقي اللقاح ضد كورونا للمقيمين في دور رعاية المسنين، والموظفين العاملين في تلك المرافق وعائلاتهم، وذلك خلال المرحلة الأولى من عملية التطعيم التي بدأت في 27 ديسمبر الماضي.

وستشمل المرحلة التالية من التطعيم في السويد المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما، وكذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومن المتوقع أن تبدأ عملية التطعيم في فبراير المقبل.

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مصراوي Masrawy

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