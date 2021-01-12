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بعد رفع الحظر.. " للطيران": نخطط لتسيير رحلة إلى قطر يوميًّا

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بعد رفع الحظر.. "مصر للطيران": نخطط لتسيير رحلة إلى قطر يوميًّا بعد رفع الحظر.. " للطيران": نخطط لتسيير رحلة إلى قطر يوميًّا

مصراوي Masrawy

01:28 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تخطط حاليًّا لتسيير رحلة يوميًّا إلى قطر، وذلك بعد قرار رفع الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية، وفتح المجال الجوي بين البلدَين مرة ثانية، واستئناف الرحلات الجوية بعد توقفها 3 سنوات.

وأضاف زكريا، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن "مصر للطيران" سوف تبدأ تنظيم رحلة واحدة، وسيتم رفع عدد الرحلات حسب حجم الطلب وكثافة التشغيل بين البلدَين.

وتابع رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن استئناف رحلات "مصر للطيران" حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد له؛ ولكن من المقرر أن يتم في أقرب وقت ممكن.

كان المهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، قد أعلن اليوم أن مصر رفعت الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر وفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات.

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