لن أتراجع.. سليمان وهدان يعلن ترشحه لمنصب وكيل البرلمان عن حزب الوفد

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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال النائب سليمان وهدان، إنه سيكون مرشح حزب الوفد على منصب وكيل البرلمان، ولن يتراجع عن ذلك القرار.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين علي هامش أداء النواب اليمين الدستورية، في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.

وأكد أنه أعضاء مجلس النواب هم أصحاب القرار في الانتخابات، وأن استقرار حزب مستقبل وطن، حزب الأغلبية، بترشيح النائبين محمد أبو العينين وأحمد سعد الدين، فهو قرارهم ويحترم رغبتهم بالدفع بمرشحين من حزبهم.

واختتم حديثه: قررت خوض الانتخابات ولن أتراجع".