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.. القوات المسلحة تواصل عمليات التطهير الوقائي لمجابهة الموجة الثانية لكورونا

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مصر.. القوات المسلحة تواصل عمليات التطهير الوقائي لمجابهة الموجة الثانية لكورونا .. القوات المسلحة تواصل عمليات التطهير الوقائي لمجابهة الموجة الثانية لكورونا
تشمل مقار مجلس الوزراء ومجلسَي النواب والشيوخ

مصر.. القوات المسلحة تواصل عمليات التطهير الوقائي لمجابهة الموجة الثانية لكورونا

واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة المصرية، عمليات التعقيم والتطهير الوقائي للمرافق الحيوية المهمة بالدولة، بما في ذلك مقار مجلس الوزراء المصري ومجلسَي النواب والشيوخ، وكذلك الميادين العامة، والمنشآت الخدمية التي تشهد تجمعات كبيرة وكثافة عددية من المترددين عليها بشكل يومي، في نطاق محافظات القاهرة الكبرى.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية، في بيان لها، أن أعمال التطهير تأتي في إطار تقديم القوات المسلحة إمكاناتها كافة لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من ، وبما يُسهم في تحقيق سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية