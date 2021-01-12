بعد تحقيقات النيابة.. ما هي التهم الموجهة لمدعي إصابته بالسرطان في كفرالشيخ

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كفرالشيخ- إسلام عمار:

وجّه المستشار يحي السعقان، رئيس نيابة دسوق في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، خلال التحقيقات مع المتهم بإدعاء إصابته بمرض السرطان، تهم إذاعة أخبار كاذبة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، وإساءة وسائل الاتصالات في غير الغرض المخصص لها.

كما أمر رئيس نيابة دسوق، حجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات، واستئناف التحقيقات معه، عقب ورود التحريات للنيابة، وطلب تحريات فرع البحث الجنائي بغرب كفرالشيخ، حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وأجرى رئيس نيابة دسوق، تحقيقا موسعا مع المتهم بإدعاء إصابته بمرض السرطان يدعى "محمد محمد سعد قمصان" 20 سنة على خلفية اتهامه بإدعاء إصابته بمرض السرطان، من أجل استعطاف المواطنين لجمع تبرعات منهم.

وكان العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفرالشيخ، تلقى بلاغين من حنان محمد العزب، 54 عاما، موظفة بالتضامن الاجتماعي، وهند أسامة عجور، 35 عاما، أخصائية تخاطب، وتقيمان بمدينة دسوق، ضد "محمد محمد سعد قمصان"، 20 عاما، يتهمانه بإيهامهما بإدعاء مرض السرطان، تسهيلا له من أجل جمعه تبرعات مالية.

وفي سياق آخر استدعت مباحث مركز شرطة دسوق، الشاب المذكور لمناقشته حول مقطع الفيديو الذي نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ينفي فيه ما جرى تدوينه ضده من مجموعة محاربي مرض السرطان، فيما تقدم سيدتين ببلاغ ضده يتهمانه بانتحاله صفة مريض سرطان، ونشر أخبار كاذبه حول إصابته بالمرض.

ويذكر أن مجموعة من مرضى السرطان يطلقون على أنفسهم "محاربي السرطان"، دونوا عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن الشاب المذكور والذي يعد أشهر تريند في مصر حاليا بعبارة "قمصان أقوى من السرطان"، يدعي مرض السرطان، من أجل استعطاف المواطنين لجمع تبرعات مالية منهم، ما دعاه إلى تصويره مقطع فيديو، وبجانبه والدته، ونشره على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ينفي فيه ذلك.