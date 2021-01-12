حنان مفيد فوزي لـ"مصراوي": إصابة والدي بكورونا منذ 17 يوما.. والحمد لله ربنا شفاه

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أكدت الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي، ابنة الإعلامي مفيد فوزي، أن حالة والدها في تحسن كبير، موضحة أن إصابته بفيروس كورونا كانت منذ 17 يومًا، لكنها رفضت الحديث في الأمر بسبب مغالطات مواقع التواصل، مع رغبتها في ألا يتابع هو أخبارًا مغلوطة أو اجتهادات غير سليمة بشأن حالته الصحية.

وأضافت حنان لـ"مصراوي": "الحمد لله الذي مدّ يده وشفاه على خير وهو الآن في فترة النقاهة حتى يستمد كامل طاقته"، لافتة إلى أنه اجتاز الصعب والأمر انتهى على خير.

وتابعت: "تعلمت من والدي ألا أزايد، وعلى راسي المحترمين الذين سألوا عنه، لكن السوشيال ميديا بقدر ما هي قناة تواصل بقدر ما لها استخدمات سلبية، وأنا استطعت أن أحمي والدي في هذا الظرف الصعب، لكن الحمدلله هو حاليًا بخير وسلام".

وأعلن الناقد السينمائي طارق الشناوي، عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا.

وقال الشناوي في منشور له: "الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء الله سيعبر أزمة كورونا، وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا.. الأستاذ مفيد أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصري" .

وأضاف: "أستاذ مفيد له إطلالة خاصة مقروء ومسموع ومرئي لا يقلد أحدا ولا يستطيع أحد تقليده، ألف سلامة عليك أستاذنا. يقيني إنك إن شاء الله ستعبر تلك الأزمة وتحيلها بقلمك الرشيق إلى حكاية من الحكايات التي دايما تبرع في سردها لنا".