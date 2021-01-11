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رغم بدء توزيع اللقاحات.. "الصحة العالمية": لن نبلغ المناعة الجماعية في 2021

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رغم بدء توزيع اللقاحات.. "الصحة العالمية": لن نبلغ المناعة الجماعية في 2021 رغم بدء توزيع اللقاحات.. "الصحة العالمية": لن نبلغ المناعة الجماعية في 2021
أكدت الحاجة إلى مواصلة تدابير الصحة العامة والتباعد الاجتماعي لنهاية العام الحالي

رغم بدء توزيع اللقاحات..

حذَّرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن المناعة الجماعية ضد فيروس كوفيد-19 لن تتم العام الحالي على الرغم من بدء توزيع اللقاحات في بلدان عدة.

وقالت المسؤولة العلمية في المنظمة سمية سواميناثان من جنيف: "لن نبلغ المناعة الجماعية في 2021"، مشددة على أهمية مواصلة تطبيق إجراءات الحماية، كالتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي ووضع الكمامة للسيطرة على الوباء.

وأشادت "سواميناثان" بـ"التقدم الكبير الذي أحرزه العلماء الذين نجحوا في تطوير ليس واحدًا بل لقاحات آمنة وفعالة عدة ضد فيروس جديد تمامًا في أقل من عام". مشددة على أن طرح اللقاحات على العامة يستغرق بعض الوقت.

وأشارت إلى أن توسيع نطاق إنتاج الجرعات يستغرق وقتًا، خاصة أنها ليس فقط ملايين الجرعات، بل مليارات. داعية إلى التحلي بالصبر قليلاً.

وشدَّدت "سواميناثان" على أن اللقاحات ستصل في نهاية المطاف، وستنقل إلى جميع البلدان. مستدركة: "لكن يجب ألا ننسى أن هناك إجراءات ناجعة".

وأبرزت أنه ستكون هناك حاجة لمواصلة اتخاذ تدابير الصحة العامة والتباعد الاجتماعي، الهادفة لوقف انتقال العدوى، حتى نهاية العام الحالي على الأقل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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