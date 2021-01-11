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​أسامة الأزهري للسفير الأفغاني: داعمة للدول العربية والإسلامية وللعالم في مواجهة الإرهاب

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​أسامة الأزهري للسفير الأفغاني: مصر داعمة للدول العربية والإسلامية وللعالم في مواجهة الإرهاب ​أسامة الأزهري للسفير الأفغاني: داعمة للدول العربية والإسلامية وللعالم في مواجهة الإرهاب

مصراوي Masrawy

11:03 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:
استقبل الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، الاثنين، محمد محق سفير جمهورية أفغانستان بالقاهرة.

وأعرب السفير الأفغاني عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا الصلة القوية التي تربط بين البلدين وأفغانستان، والتي شهدت ازدهارًا رسميًا كبيرًا منذ عشرينيات القرن الماضي.

وشدد السفير الأفغاني على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن الهوية العريقة لبلادنا والمكونة من التصوف له دور كبير وأثر فعال في الثقافة الأفغانية.

وأكد على دور مصر الفعال في الدفاع عن الإسلام ومواجهة الإرهاب، موضحًا أن الجيش المصري ليس لحماية مصر وحدها، ولولا وجود الجيش المصري لحل الخراب بدول عديدة، وأن الجيش المصري لا ينكر دوره وقوته إلا جاهل.

وقدم السفير الأفغاني الشكر والتقدير لكافة المؤسسات المصرية مؤكدا على شكره العميق لرعاية الجالية الأفغانية في مصر، مشيرًا إلى أهمية نشر الوعي بماهية التطرف وأشكاله خاصة عند الشباب الأمر الذي يعد تحديًا وتهديدا للأمن على مستوى شعوب العالم.

من جانبه أبدى الدكتور أسامة الأزهري اعتزازه العميق بالتاريخ الممتد بين أفغانستان ومصر، عبر مختلف عصور التاريخ، وصولا إلى القرن الماضي الذي شهدت علاقات رفيعة ومتميزة، وأبدى ترحيبه بتقديم كل أوجه الدعم العلمي والفكري لأفغانستان في كيفية مواجهة الأفكار المتطرفة و المغلوطة التي تبث سمومها الجماعات الإرهابية.

وشهد اللقاء تبادل الحديث حول أهمية التجديد ووسائله، وآليات النهوض به، وعرض السفير الأفغاني جهوده من خلال مسارات مختلفة منها مقالات في التجديد باللغة البشتوية التي هي اللغة السائدة في أفغانستان

وأكد الأزهري الأهمية البالغة لقضية التجديد، مع رصد تاريخ المؤلفات في التجديد عن الإمام السيوطي، والمراغي، وأمين الخولي، وعبد المتعال الصعيدي، مع رصد أدوات التجديد لتقديم رؤية وبصيرة وإجابات شافية لكل ما يطرحه العصر من أسئلة وإشكاليات وتحديات.

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