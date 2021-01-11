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بايدن يعتزم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بعد تنصيبه

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بايدن يعتزم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بعد تنصيبه بايدن يعتزم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بعد تنصيبه

مصراوي Masrawy

10:45 م الإثنين 11 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت اللجنة المختصة بمراسم تنصيب الرئيس جو بادين، اليوم الاثنين، أنه في واحدة من أولى أعماله الرسمية سيقوم بوضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير الحالي برفقة ثلاثة رؤساء أمريكيين سابقين وذلك كعلامة على الوحدة والاستمرارية، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء.

ولن يشارك في ذلك الرئيس دونالد .

كان بايدن تعهد طوال حملته الانتخابية بالعمل على توحيد البلاد وتضميد الجراح من أجل "روح الأمة".

وقالت اللجنة المشرفة على مراسم تنصيبه إن شعار اليوم سيكون هو "أمريكا موحدة".

وأضافت اللجنة في بيان "في وقت نمر فيه بأزمة غير مسبوقة وانقسامات عميقة، فإن شعار أمريكا موحدة يعكس بداية رحلة وطنية جديدة لاستعادة روح أمريكا، وخلق مسار نحو مستقبل أكثر إشراقًا".

وستجري مراسم التنصيب تحت إجراءات أمنية مشددة بعد قيام أنصار ترامب باقتحام مبنى الكونجرس يوم الأربعاء الماضي ووقوع أعمال شغب أسفرت عن سقوط خمسة قتلى.

وذكرت بلومبرج أنه بسبب المخاوف من نصح فريق بادين بالفعل أنصاره بعدم الاحتشاد في واشنطن وبدلا من ذلك حثهم على الاحتفال بتنصيبه في المنزل.

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