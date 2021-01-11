جنوب أفريقيا تغلق جميع المراكز الحدودية البرية للحد من تفشي كورونا

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مصراوي Masrawy

كيب تاون - (د ب أ)

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الاثنين، إن بلاده ستغلق جميع مراكزها الحدودية البرية العشرين في محاولة لاحتواء موجة ثانية شديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وقال رامافوزا في خطاب تلفزيوني للأمة، إن الحدود ستظل مغلقة حتى 15 فبراير، مع استثناءات فقط للوقود والشحن ونقل البضائع وحالات الطوارئ الطبية والدبلوماسيين والمواطنين العائدين وبعض المسافرين يوميًا.

وتعد الإجراءات الأكثر صرامة ضرورية لأن جنوب إفريقيا تشهد "زيادة هائلة في الإصابات" مدفوعة إلى حد كبير بسلالة جديدة من الفيروس.

وتم التعرف على السلالة، التي يعتقد أنها أكثر قابلية للانتقال، لأول مرة في البلاد في نوفمبر الماضي.

وأوضح رامافوزا: "أصيب عدد أكبر بكثير من الناس في فترة زمنية أقصر بكثير، وهو ما يضع مزيدا من الضغط على النظام الصحي".

وأضاف أن أكثر من 15 ألف شخص يتلقون العلاج في المستشفى حاليًا بسبب كوفيد-19، في جميع أنحاء البلاد، ويحتاج حوالي ثلث هؤلاء المرضى إلى دعم الأكسجين.

وسجلت جنوب إفريقيا أكثر من 2ر1 مليون إصابة بالفيروس منذ مارس الماضي، وفقًا للمراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض.