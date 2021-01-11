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محافظ أسوان يحظر بيع الطيور الحية بسوق الأربعاء في إدفو

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محافظ أسوان يحظر بيع الطيور الحية بسوق الأربعاء في إدفو محافظ أسوان يحظر بيع الطيور الحية بسوق الأربعاء في إدفو

مصراوي Masrawy

10:43 م الإثنين 11 يناير 2021

أسوان - إيهاب عمران:

أصدر محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم الإثنين، القرار رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بحظر تداول وبيع الطيور الحية بسوق الأربعاء بمدينة إدفو، بناءً على مذكرة الطب البيطري بأسوان، وذلك للاشتباه في ظهور مرض إنفلونزا الطيور بالسوق.

تضمن القرار حظر نقل الطيور الحية إلى خارج المدينة، وإغلاق جميع المحلات الغير حاصلة على تصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحين إشعار آخر.

وعلى الجهات المختصة من إدارة الطب البيطرى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية لتنظيم عملية تداول الطيورالحية، وفى حالة المخالفة على الجهات الأمنية المعاونة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.​

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