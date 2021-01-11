أخبار عاجلة

إنقاذ قطة عالقة أعلى سطح عمارة سكنية ببني سويف -
كوريا الجنوبية: تسجيل 580 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
"بابا ظابط".. تفاصيل ضبط "القنصل " أخطر نصابي الجيزة بعد 30 سنة "تزوير" -
​مناقشة 4 اتفاقيات.. ننشر أجندة لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان اليوم -
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رصاص قناص حوثي يختطف حياة طفلة بالخامسة من عمرها بمدينة تعز

Print
رصاص قناص حوثي يختطف حياة طفلة بالخامسة من عمرها بمدينة تعز رصاص قناص حوثي يختطف حياة طفلة بالخامسة من عمرها بمدينة تعز
أجريت لها عدة عمليات وتوفيت بعدما عجز جسدها الصغير عن المقاومة

رصاص قناص حوثي يختطف حياة طفلة بالخامسة من عمرها بمدينة تعز

توفيت طفلة يمنية عمرها خمس سنوات، اليوم الاثنين، متأثرة بإصابتها برصاص قناص ميليشيات الحوثي الانقلابية، في مدينة تعز، جنوبي غرب البلاد، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، أكد مركز تعز الحقوقي، وفاة الطفلة نهال عبده قائد الشرعبي (٥ سنوات) في مستشفى الصفوة متأثرة بإصابتها بطلقة قناصة الحوثي في حي المفتش شمال مدينة تعز بتاريخ 20 ديسمبر.

وأوضح أن الطفلة أسعفت إلى المستشفى بحالة خطيرة وأجريت لها عدة عمليات وبقيت تحت العناية المركزة لأيام، لتفارق الحياة، اليوم الاثنين، بعد أن عجز جسدها الصغير عن المقاومة أكثر.

يُشار إلى أن ميليشيات الحوثي التي أعلنت الولايات المتحدة تصنيفها على قوائم الإرهاب شددت عملياتها بالقنص والقصف ضد المدنيين في ضواحي مدينة تعز، وليس آخر جرائمها المستمرة في منطقة الحيمة بمديرية التعزية شرق المدينة، والتي خلفت 11 قتيلاً و31 مصابًا، بالإضافة إلى تدمير منازل واختطاف العشرات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إحساس الأمومة يقود سعودية للتعرف على ابنتها المُتوفاة بعد 20 عاماً.. هنا القصة

إحساس الأمومة يقود سعودية للتعرف على ابنتها المُتوفاة بعد 20 عاماً.. هنا القصة

الهلال يطالب اتحاد الكرة بالحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري

الهلال يطالب اتحاد الكرة بالحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري

إحساس الأمومة يقود سعودية للتعرف على ابنتها المُتوفاة بعد 20 عاماً.. هنا القصة

إحساس الأمومة يقود سعودية للتعرف على ابنتها المُتوفاة بعد 20 عاماً.. هنا القصة

الهلال يطالب اتحاد الكرة بالحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري

الهلال يطالب اتحاد الكرة بالحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري

شبكة عيون الإخبارية