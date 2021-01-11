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قال: علينا مواجهة ومحاسبة أولئك الذين زرعوا الفتنة ودمروا الممتلكات

شدد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الاثنين، على أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب "يجب ألا يظل في المنصب"، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح "بايدن" في كلمة مختصرة أمام الصحفيين بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا: "تحدثت اليوم مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عزل الرئيس، وما إذا سيكون هناك تعاط مع مسعى العزل في يوم واحد ويوم آخر لتمريره في مجلس الشيوخ.. وهذا ما أتمناه".

وبشأن أحداث الكونغرس الأربعاء الماضي، ذكر: "تمت إحاطتي وأعتقد أنه من المهم جداً مواجهة أولئك الذين زرعوا الفتنة ودمروا الممتلكات وسببوا أضراراً.. يجب محاسبتهم ومساءلتهم".

ومن جهتها، قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، إن المجلس سيبحث تطبيق التعديل الخامس والعشرين من الدستور لتنحية ترامب عن المنصب بعد أن عرقل الجمهوريون محاولة الديمقراطيين الأولية لطرح التشريع على المجلس ثم يمضون قدماً في تشريع العزل.

وذكرت أن الديمقراطيين الذين يقودون مجلس النواب يطالبون مايك بنس نائب الرئيس بالرد خلال 24 ساعة من صدور التشريع الذي يدعوه لتعبئة حكومة ترامب لتنحية الرئيس بموجب التعديل 25.

وأوضحت في بيان "في خطوتنا التالية سنمضي قدماً في طرح تشريع العزل في المجلس. تهديد الرئيس لأميركا عاجل وسيكون تحركنا أيضاً بالمثل".