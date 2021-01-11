أخبار عاجلة

إنقاذ قطة عالقة أعلى سطح عمارة سكنية ببني سويف -
كوريا الجنوبية: تسجيل 580 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
"بابا ظابط".. تفاصيل ضبط "القنصل " أخطر نصابي الجيزة بعد 30 سنة "تزوير" -
​مناقشة 4 اتفاقيات.. ننشر أجندة لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان اليوم -
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"لا يجب أن يبقى بالسلطة".. بايدن يدعو إلى عزل قبل انتهاء ولايته

Print
"لا يجب أن يبقى بالسلطة".. بايدن يدعو إلى عزل ترامب قبل انتهاء ولايته "لا يجب أن يبقى بالسلطة".. بايدن يدعو إلى عزل قبل انتهاء ولايته
قال: علينا مواجهة ومحاسبة أولئك الذين زرعوا الفتنة ودمروا الممتلكات

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، على أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد "يجب ألا يظل في المنصب"، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح "بايدن" في كلمة مختصرة أمام الصحفيين بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا: "تحدثت اليوم مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عزل الرئيس، وما إذا سيكون هناك تعاط مع مسعى العزل في يوم واحد ويوم آخر لتمريره في مجلس الشيوخ.. وهذا ما أتمناه".

وبشأن أحداث الكونغرس الأربعاء الماضي، ذكر: "تمت إحاطتي وأعتقد أنه من المهم جداً مواجهة أولئك الذين زرعوا الفتنة ودمروا الممتلكات وسببوا أضراراً.. يجب محاسبتهم ومساءلتهم".

ومن جهتها، قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، إن المجلس سيبحث تطبيق التعديل الخامس والعشرين من الدستور لتنحية ترامب عن المنصب بعد أن عرقل الجمهوريون محاولة الديمقراطيين الأولية لطرح التشريع على المجلس ثم يمضون قدماً في تشريع العزل.

وذكرت أن الديمقراطيين الذين يقودون مجلس النواب يطالبون مايك بنس نائب الرئيس بالرد خلال 24 ساعة من صدور التشريع الذي يدعوه لتعبئة حكومة ترامب لتنحية الرئيس بموجب التعديل 25.

وأوضحت في بيان "في خطوتنا التالية سنمضي قدماً في طرح تشريع العزل في المجلس. تهديد الرئيس لأميركا عاجل وسيكون تحركنا أيضاً بالمثل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تقارير: بيلوسي سترسل مذكرة عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

تقارير: بيلوسي سترسل مذكرة عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

"ترامب" سيحظى بحفل وداع قبل مغادرة الرئاسة.. كيف سيكون؟

"ترامب" سيحظى بحفل وداع قبل مغادرة الرئاسة.. كيف سيكون؟

نائب ترامب يهنئ كامالا هاريس بفوزها في الانتخابات الأمريكية

نائب ترامب يهنئ كامالا هاريس بفوزها في الانتخابات الأمريكية

"ترامب" سيحظى بحفل وداع قبل مغادرة الرئاسة.. كيف سيكون؟

"ترامب" سيحظى بحفل وداع قبل مغادرة الرئاسة.. كيف سيكون؟

شبكة عيون الإخبارية