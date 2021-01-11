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البحرين تتهم قطر باعتقال بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد

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البحرين تتهم قطر باعتقال بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد البحرين تتهم قطر باعتقال بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد

مصراوي Masrawy

10:33 م الإثنين 11 يناير 2021

المنامة - (بي بي سي)

اتهمت مملكة البحرين جارتها دولة قطر باعتقال بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وتقول المنامة أن خفر السواحل القطرية قامت بإيقاف اللاعب الحداد ورفاق له تواجد بصحبتهم في رحلة صيد بحرية.

إلا أن وسائل إعلام قطرية قالت إن اللاعب هو من اخترق المياه الإقليمية القطرية وأنه ينتمي لعناصر الأمن الداخلي البحريني.

وجاءت الواقعة بالتزامن مع فتح البحرين مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية لاستئناف حركة الطيران بين الجانبين بعد بضعة أيام على قمة العلا في التي أعلن خلالها عن المصالحة بين رباعي المقاطعة، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وقطر بعد أكثر من ثلاث سنوات من قرارهم تجميد العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع الدوحة.

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