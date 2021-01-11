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مصراوي Masrawy

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مساء الاثنين، أن اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين روسيا ومصر في عام 2018، دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 10 يناير الجاري، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وذكرت الخارجية الروسية، أن "الوثيقة تنص على مواصلة تعزيز التعاون بين روسيا ومصر في المجالات السياسي والتجاري الاقتصادي والثقافي وغيرها من المجالات، وتحدد آليات تعميق التنسيق بين موسكو والقاهرة على مختلف المستويات".

وشددت الخارجية على أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ أصبح "حدثا مهما في طريق تطوير علاقات الصداقة الروسية – المصرية التقليدية".

ووقعت الاتفاقية خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمدينة سوتشي الروسية في أكتوبر ٢٠١٨، وألتقى خلال زيارته بنظيره الروسي فلادمير بوتين.