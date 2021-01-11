إصابة وزير شؤون الرئاسة في جنوب أفريقيا بكورونا

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جوهانسبرج - (د ب أ)

جاءت نتيجة مسحة كورونا لوزير شؤون الرئاسة في جنوب إفريقيا جاكسون مثيمبو، إيجابية في وقت سابق اليوم الاثنين بعد أن ظهرت عليه أعراض مرض (كوفيد-19) بحسب بيان للرئاسة أرسل بالبريد الإلكتروني.

وبذلك يكون مثيمبو هو رابع عضو تنفيذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي.

وقال بيان الرئاسة الذي أورودته وكالة بلومبرج للأنباء، أن مثمبو عزل نفسه مثله مثل من خالطوه.

يشار إلى نتيجة الاختبارات التي خضع لها نائب وزير العمل بويتوميلو مولوي ونائب وزير المياه والصرف الصحي ديفيد مهالوبو ونائب الحوكمة التعاونية ووزير الشؤون التقليدية اوبيدبابيلا ايجابية في الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يخاطب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الأمة مساء اليوم الاثنين.

وظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا في مقاطعة كاب، وتعد المسؤولة عن موجة الاصابات الجديدة بفيروس كورونا.

ومنذ ظهور السلالة الجديدة في جنوب أفريقيا، فرضت عدة دول قيودًا على المسافرين القادمين منها.