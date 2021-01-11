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النواب الأمريكي يصوت على عزل الأربعاء المقبل

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النواب الأمريكي يصوت على عزل ترامب الأربعاء المقبل النواب الأمريكي يصوت على عزل الأربعاء المقبل

مصراوي Masrawy

09:36 م الإثنين 11 يناير 2021

وكالات

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير، مساء الاثنين، أن مجلس النواب سيجتمع يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على إجراءات عزل الرئيس المنتهيو ولايته دونالد ، حسبما ذكرت "سي إن إن".

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب غدًا الثلاثاء، على الإجراء الذي عرضه النائب راسكين لدفع دونالد ترامب للخروج من خلال التعديل الخامس والعشرين.

وقدم الديمقراطيون في مجلس النواب، قرارهم رسميًا مساء الاثنين، لعزل ترامب واتهموه بـ "التحريض على تمرد" لدوره في هجوم الكابيتول الأمريكي الأسبوع الماضي.

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