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​بروتوكول بين "الأوقاف" وجامعة الأزهر لتدريب الأئمة والواعظات

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​بروتوكول بين "الأوقاف" وجامعة الأزهر لتدريب الأئمة والواعظات ​بروتوكول بين "الأوقاف" وجامعة الأزهر لتدريب الأئمة والواعظات

مصراوي Masrawy

09:30 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

وقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، تنفيذ برتوكول تعاون عقد بشأن برامج تدريبية للأئمة والواعظات بجامعة الأزهر الشريف، تتضمن عقد دورات متتابعة في مجالات:

1. اللغة العربية، من خلال كليات وأقسام اللغة العربية بالجامعة.

2. الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع، من خلال كليات التربية وأقسام الطب النفسي بكليات الطب.

3. بناء المهارات الإعلامية، من خلال كلية الإعلام.

4 - تقييم المسابقات الخطابية والثقافية والبحثية ، من خلال كلية الدعوة وأقسام الدعوة بكليات أصول الدين ، وكليات الشريعة ، والدراسات الإسلامية.

وأكد وزير الأوقاف أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار سلسلة متتابعة من البروتوكولات، ستقوم الوزارة بتوقيعها مع عدد كبير من الجامعات المصرية، للاستفادة من خبرة جميع الجامعات المصرية في مختلف المجالات والتخصصات.

وأوضح أن هذه البروتوكولات الواسعة تهدف إلى جانب أبعادها الثقافية إلى قضية أهم، وهي قضية الدمج والتواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، ويسهم في التعرف عن قرب عن مدى الرؤية العصرية التي وصل إليها مستوى الأئمة والواعظات ، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطي السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذي يتسم به هؤلاء الأئمة والواعظات، كل ذلك خدمة لديننا ووطننا، والتأكيد على أهمية أن نعمل معا وبروح وطنية عالية في كل ما يخدم قضايا هذا الوطن العظيم مصرنا العزيزة، وقضايا أمتنا، ويعمل لصالح الإنسانية وتحقيق السلام العالمي والتعايش السلمي بين البشر جميعا، بحكم الأخوة الإنسانية التي تجمع الناس جميعا.

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