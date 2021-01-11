​"المالية" توافق على التعاقد مع العاملين المؤقتين بـ"الأعلى للآثار"

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أعلنت وزارة الآثار، موافقة وزارة المالية على تعديل الشكل التعاقدي لـ202 من الموظفين مؤقتي المجلس الأعلى للآثار العاملين بند أجر نظير عمل (السراكي) نقلًا إلى الباب الأول أجور بموازنة المجلس، مع الموافقة على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيت تلك العمالة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ التعاقد.

وأوضح أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أنه تم تكليف اللجنة المشكلة بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 5257 لسنة 2020 بتحرير العقود الوظيفية للمذكورين خلال شهر يناير الجاري، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة في مقر عمل اللجنة.