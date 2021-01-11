أخبار عاجلة

إنقاذ قطة عالقة أعلى سطح عمارة سكنية ببني سويف -
كوريا الجنوبية: تسجيل 580 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
"بابا ظابط".. تفاصيل ضبط "القنصل " أخطر نصابي الجيزة بعد 30 سنة "تزوير" -
​مناقشة 4 اتفاقيات.. ننشر أجندة لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان اليوم -
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب -
مع تدشين كاتدرائية جديدة.. رحلة الأنبا باخوميوس لاكتشاف منطقة جبل القلالي -
إرجاء انتخابات كاتالونيا المرتقبة بسبب جائحة كورونا -
في محاولة لإعادة الهيكلة.. أكبر مجموعة أسلحة أمريكية تقدم طلبا للإفلاس -
وزير الأوقاف: ما تقوم به الجماعات المتطرفة لا علاقة له بالجهاد ولا بالأديان -
"الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة تقديرًا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأوقاف تعيد فتح مسجد النور بالعباسية فجر الأربعاء المقبل

Print
الأوقاف تعيد فتح مسجد النور بالعباسية فجر الأربعاء المقبل الأوقاف تعيد فتح مسجد النور بالعباسية فجر الأربعاء المقبل

مصراوي Masrawy

09:26 م الإثنين 11 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة بفتح مسجد النور بالعباسية بدءًا من فجر الأربعاء المقبل، بعد أسبوعين من غلقه بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

وأكدت وزارة الأوقاف، على رواد المسجد خاصة وجميع رواد بيوت الله (عز وجل) عامة بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي، علمًا بأنه تم غلق المسجد منذ أسبوعين، نظرًا لعدم التزام بعض المصلين بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت اللجنة أن طاعة الله (عز وجل) لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق ومن كان يحب بيوت الله (عز وجل) فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

٦١ إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في أسبوع بالوادي الجديد

٦١ إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في أسبوع بالوادي الجديد

شبكة عيون الإخبارية