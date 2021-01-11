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وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان سبل تكثيف الأنشطة الإبداعية بالمحافظة

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وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان سبل تكثيف الأنشطة الإبداعية بالمحافظة وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان سبل تكثيف الأنشطة الإبداعية بالمحافظة

مصراوي Masrawy

09:25 م الإثنين 11 يناير 2021

(مصراوي):

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، لبحث سبل تكثيف الأنشطة الفكرية والإبداعية في المحافظة خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقالت عبدالدايم إن نشاط الثقافة في مختلف أرجاء يعمل على نشر التنوير وترسيخ الهوية، مشيرة إلى الدور المهم للإبداع فى تطوير المجتمع وبناء الإنسان.

وأضافت: "خلال اللقاء تمت مناقشة عدد من الأساليب الفاعلة لنشر التنوير وتحقيق مبدأ العدالة الثقافة إلى جانب تنفيذ استراتيجية لاكتشاف الموهوبين والنابغين من أبناء المحافظة في كافة المجالات الفنية والأدبية إضافة إلى استغلال الحدائق والمساحات المفتوحة المتاحة في مختلف قري ومدن المحافظة لتقديم فعاليات إبداعية متنوعة من خلال مشروع المسارح المتنقلة الذى تطلقه وزارة الثقافة فى الفترة المقبلة".

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