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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين، منتخبات الكونغو، وآيسلندا، والبرتغال لكرة اليد، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تنطلق الأربعاء المقبل وحتى 31 يناير الجاري، ويشارك فيها 32 منتخبًا.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الجزء الثاني من بعثة المنتخب الكونغولي وعددهم 18 راكبًا وصلوا على متن طائرة مصر للطيران، رحلة رقم 800 والقادمة من باريس، بينما وصل كل من منتخب آيسلندا ويضم 29 راكبًا، والبرتغال ويضم 31 راكبًا، على طائرة مصر للطيران رحلة رقم 760 والقادمة من كوبنهاجن، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصول البعثات الثلاث تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بمطار القاهرة.

وأجري فحص طبي للفرق، بالإضافة إلى المسحة الطبية بإشراف الحجر الصحي بقيادة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، فور نزول المنتخبات الثلاثة من الطائرات، وتم خروجهم من المطار داخل الأوتوبيسات المعقمة وفقًا الإجراءات الاحترازية المتفق عليها بين كافة الجهات المشتركة في غرفة عمليات البطولة بمطار القاهرة.​