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مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من احتجاجات مسلحة قبل تنصيب بايدن

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مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من احتجاجات مسلحة قبل تنصيب بايدن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من احتجاجات مسلحة قبل تنصيب بايدن

مصراوي Masrawy

09:21 م الإثنين 11 يناير 2021

وكالات
‏حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، مساء الاثنين، من احتجاجات عنيفة قبل تنصيب الرئيس جو بايدن المقرر لها 20 يناير الجاري، حسبما ذكرت "العربية".
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، مساء الاثنين، إن هناك تحذيرات من احتجاجات مسلحة محتملة في محيط مباني الكونجرس بالولايات الخمسين والكابيتول مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب.
من جانبه، قال رئيس مكتب الحرس الوطني الأمريكي دانيال هوكانسون، إنه تمت الموافقة على ما يصل إلى 15000 من أفراد الحرس الوطني لتلبية الطلبات الحالية والمستقبلية لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، في 20 يناير، حسبما ذكرت "سي إن إن".
وذكرت "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية لم تذكر اسمه، أن البنتاجون يعتزم نشر 10 آلاف جندي من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن بحلول يوم السبت المقبل.
وأضافت الشبكة أن القوات التي تم تخصيصها بالفعل لحفل التنصيب بدأت بالوصول.
وأوضح المسؤول، حسب "سي إن إن"، أن الجيش ينظر حالياً في طلبات جديدة من حكومة العاصمة وشرطة الكابيتول الأمريكية ما يعني إن عدد القوات قد يستمر في الزيادة.
وكانت " سي إن إن" ذكرت في وقت سابق أن العدد الفعلي قد يصل إلى 13000 شخص في وقت تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الذي سيعقد في 20 يناير الجاري.

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