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بايدن: من المفترض ألا يبقى في منصبه ويجب محاسبة "دعاة الفتنة"

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بايدن: من المفترض ألا يبقى ترامب في منصبه ويجب محاسبة "دعاة الفتنة" بايدن: من المفترض ألا يبقى في منصبه ويجب محاسبة "دعاة الفتنة"

مصراوي Masrawy

09:11 م الإثنين 11 يناير 2021

وكالات

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الاثنين، إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن اقتحام الكونجرس الأمريكي.

وقال بايدن في كلمة بعد تلقى جرعة ثانية للقاح كورونا، إن على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ألا يظل في منصبه أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أنه تحدث مع عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريين حاليًا، بشأن إجراءات عزل ترامب.

وشدد على ضرورة محاسبة من اسماهم بدعاة الفتنة في البلاد.

وتلقى بايدن الاثنين، الجرعة الثانية من لقاح كورونا، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تلقى، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير، في ٢١ ديسمبر الماضي.

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مصراوي Masrawy

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