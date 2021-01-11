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"الكونجرس" يحث بنس على إعلان غير قادر على أداء مهامه

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"الكونجرس" يحث بنس على إعلان ترامب غير قادر على أداء مهامه "الكونجرس" يحث بنس على إعلان غير قادر على أداء مهامه

مصراوي Masrawy

02:04 ص الإثنين 11 يناير 2021

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، "نانسي بيلوسي"، إن الكونجرس يدرس قرارا هذا الأسبوع يحث مايكل بنس ‏ نائب رئيس الولايات المتحدة، على إعلان دونالد غير قادر على أداء مهامه، وفق سكاي نيوز.
أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن الداعمين لعزل رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، يهدفون عبر هذا الإجراء، إلى منعه مستقبلا من الترشح مرة أخرى.

وقالت بيلوسي، في مقابلة مع قناة "CBS" نشرت مقتطفات منها الأحد، إن الرغبة في منع ترامب من الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية تمثل "أحد أسباب دعم الناس لعملية عزله".
ومع ذلك أفادت صحيفة "بوليتيكو" مؤخرا بأن المقربين من ترامب يعتقدون أنه لن يترشح عام 2024 رغم أنه قال سابقا إنه يدرس هذه الإمكانية.

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