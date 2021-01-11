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ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الإيطالي ويستعرضان أوجه العلاقات في شتى المجالات

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ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الإيطالي ويستعرضان أوجه العلاقات في شتى المجالات ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الإيطالي ويستعرضان أوجه العلاقات في شتى المجالات
ناقشا الفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات

ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي العلاقات المشتركة والمستجدات الدولية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مخيمه بالعُلا، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا / لويجي دي مايو.


وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فيما حضر من الجانب الإيطالي رئيس ديوان وزارة الخارجية ايتوري فرانشيسكو، والسفير لدى المملكة روبيرتو كانتوني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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