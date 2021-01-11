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البحرين.. إلغاء خدمة فحص بجسر الملك فهد لجميع المسافرين

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البحرين.. إلغاء خدمة فحص فيروس كورونا بجسر الملك فهد لجميع المسافرين البحرين.. إلغاء خدمة فحص بجسر الملك فهد لجميع المسافرين
ابتداءً من 17 يناير لتسهيل السفر أمام القادمين للمملكة واستيعاب الأعداد المتزايدة

البحرين.. إلغاء خدمة فحص فيروس كورونا بجسر الملك فهد لجميع المسافرين

أعلن الفريق الوطني الطبي البحريني أنه حرصًا على تسهيل السفر أمام القادمين للمملكة عبر جسر الملك فهد واستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين وتوفير الخيارات التي تصب في التيسير عليهم، وفي إطار المراجعة الدورية للإجراءات فقد تقرر، بناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة التنسيقية، بدءًا من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 حيث يستمر قبول نتائج الفحص السالبة التي لم تمض عليها 72 ساعة قبل الوصول لمملكة البحرين على أن يتم إثبات النتيجة عن طريق تطبيقات الهواتف الرسمية الخاصة بفيروس كورونا مثل تطبيق "مجتمع واعي، وتطمن، وصحتي، والحصن" وغيرها من التطبيقات الرسمية المعتمدة، أو إبراز الشهادات المطبوعة لفحص PCR التي تحتوي على رمز كيو آر ( QR code )، إلى جانب إلغاء خدمة فحص PCR عند الوصول لجسر الملك فهد لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين وزائرين.

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية فقد شدد الفريق الوطني الطبي البحريني على أهمية مواصلة الالتزام بحذر بكل الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة كل أفراد المجتمع، منوهًا بأن التزام كل فرد بالمجتمع وحث أسرته ومحيطه على ذلك سيُسهم في رفد الجهود الوطنية للتصدي للفيروس حتى الوصول للنجاح الذي تنشده المملكة عبر التنفيذ السليم لخطط التعامل مع فيروس كورونا خلال المراحل المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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