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تركي آل الشيخ يعلق على إطلاق ولي العهد السعودي مشروع "ذا لاين" في نيوم

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تركي آل الشيخ يعلق على إطلاق ولي العهد السعودي مشروع "ذا لاين" في نيوم تركي آل الشيخ يعلق على إطلاق ولي العهد السعودي مشروع "ذا لاين" في نيوم

مصراوي Masrawy

11:53 م الأحد 10 يناير 2021

مصراوي:

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، على قيام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بإطلاق مشروع "ذا لاين" في نيوم.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "سيدي أنت تصنع لنا الحاضر الجميل والمستقبل المشرق ... سر بنا إلى عنان السماء ... السعودي بعون الله ثم بوجود قائد ملهم مثلكم، حفظكم الله.. لا حدود لطموحه ولا سقف لاحلامه".

وأعلن الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق مشروع ذا لاين، الذي يعد نموذجا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

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