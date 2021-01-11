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مصراوي Masrawy

القاهرة - (دب ا)

وصل إلى القاهرة مساء الأحد، هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا، في زيارة لمصر تستغرق يومين يشارك خلالها في اجتماعات وزراء خارجية اللجنة الرباعية لعملية السلام التي تبدأ اليوم الاثنين.

وتضم اللجنة الرباعية لعملية السلام "مصر وفرنسا وألمانيا والمملكة الأردنية".

وصرحت مصادر مطلعة أن وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان وصل القاهرة قبل ساعات للمشاركة فى اجتماع اللجنة الرباعية.

وياتي الاجتماع لاستكمال الجهود المستهدفة لإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين وتنسيق المواقف المشتركة لوضع إطار عام يمكن الاستناد عليه لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وسط تحركات مصرية بالتنسيق مع أطراف أخرى لأجل حل سلميوعادل للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

يذكر أن اللجنة الرباعية عقدت آخر اجتماع لها على مستوى وزراء الخارجية في نهاية شهر سبتمبر الماضي بالعاصمة الأردنية عمان، بمشاركة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام.

وأكد وزراء خارجية الدول الأربعة في ختام الاجتماع دعم عملية السلام في الشرق الأوسط بهدف تحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

كما شدد الوزراء على التزامهم دعم جميع الجهود المستهدفة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يلبي الحقوق المشروعة للأطراف كافة، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية.