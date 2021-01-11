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بعد ظهور إصابات بإنفلونزا الطيور.. الأردن توقف استيراد الدواجن من 3 دول

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بعد ظهور إصابات بإنفلونزا الطيور.. الأردن توقف استيراد الدواجن من 3 دول بعد ظهور إصابات بإنفلونزا الطيور.. الأردن توقف استيراد الدواجن من 3 دول
كإجراء احترازي للحيلولة دون دخول كميات من الطيور المصابة للبلاد

بعد ظهور إصابات بإنفلونزا الطيور.. الأردن توقف استيراد الدواجن من 3 دول

أوقفت الأردن، الأحد، استيراد الطيور من إيرلندا وأوكرانيا وبولندا، بعد ظهور إصابات بإنفلونزا الطيور في تلك الدول.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الزراعة الأردنية في بيان، أن وقف الاستيراد من تلك الدول سيمتد حتى إشعار آخر كإجراء احترازي للحيلولة دون دخول كميات من الطيور المصابة للبلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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