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أمير تبوك يرفع الشكر للقيادة بمناسبة الإعلان عن انطلاق مشروع مدينة "ذا لاين"

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أمير تبوك يرفع الشكر للقيادة بمناسبة الإعلان عن انطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" أمير تبوك يرفع الشكر للقيادة بمناسبة الإعلان عن انطلاق مشروع مدينة "ذا لاين"
الجميع يؤكدون أنه سوف يعزز مكانة المملكة متعاهدين أن يكونوا على قدر التحدي

أمير تبوك يرفع الشكر للقيادة بمناسبة الإعلان عن انطلاق مشروع مدينة

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والعرفان والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة الإعلان عن انطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم.

وقال في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين: يشرفني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى معاني الشكر والعرفان والامتنان بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم عن انطلاق مشروع مدينة " ذا لاين " في نيوم.

وأضاف: "إن الإعلان عن هذا المشروع التنموي الحيوي العملاق يؤكد ويجسد حرصكم - حفظكم الله - على المضي قدماً وبوتيرة متسارعة للأخذ بالاقتصاد السعودي إلى آفاق بعيدة وفريدة، واستمراراً للمسيرة التنموية التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 م ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو متجدد وأنموذج عالمي لمفهوم المجتمعات الحضارية المستقبلية، مؤكداً: إن أبناءكم وهم يستبشرون الإعلان عن مشروع "ذا لاين" فإنهم يتعاهدون أن يكونوا على قدر التحدي كما عهدتموهم دائماً سنداً وعوناً لتحقيق كل الآمال والتطلعات سائلين المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه ويسدد على طريق الخير خطاكم لتواصلوا العطاء والبناء.

وقال في برقية مماثلة رفعها لسمو ولي العهد : "يسعدني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم أصدق معاني الشكر والعرفان والامتنان بمناسبة إعلان سموكم عن انطلاق مشروع مدينة " ذا لاين " في نيوم، مؤكداً أن هذا المشروع النوعي الذي يكون فيه الإنسان المحور الرئيس فإنه يعتبر أنموذجاً عالمياً لمفهوم المجتمعات الحضارية المستقبلية يعزز من مكانة المملكة ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد ومتنوع يرتكز على تقنيات حديثة وفق معايير نوعية ورؤية جريئة لبناء نموذج مختلف ومتوازن واستمراراً للمسيرة التنموية التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 م.

وأضاف: " إن الجميع وهم يستبشرون الإعلان عن مشروع " ذا لاين " فإنهم يتعاهدون أن يكونوا على قدر التحدي كما عهدتموهم دائماً سنداً وعوناً لتحقيق كل الآمال والتطلعات، سائلين المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم والله يحفظكم ويرعاكم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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