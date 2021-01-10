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السلطات البحرينية تعلن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية

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السلطات البحرينية تعلن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية السلطات البحرينية تعلن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية

السلطات البحرينية تعلن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية

أعلنت السلطات البحرينية عن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وتفصيلاً، كشفت هيئة الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين عن "الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 11 يناير 2021، وذلك في تمام الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش"، حسب اليوم.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الثلاثاء الماضي، عن توصل قادة دول مجلس التعاون ومصر خلال قمة العلا إلى اتفاق حول طي صفحة "أزمة الخليج"، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى بشكل كامل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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