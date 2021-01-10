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"جوازات مكة" تحث المقيمين على إصدار هوية مقيم الرقمية

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"جوازات مكة" تحث المقيمين على إصدار هوية مقيم الرقمية "جوازات مكة" تحث المقيمين على إصدار هوية مقيم الرقمية
عبر "أبشر" مع إمكانية تنزيل نسخة منها على الهاتف الذكي

حثت جوازات منطقة مكة المكرمة المقيمين على الاستفادة من خدمة هوية مقيم الرقمية وذلك بإصدارها عن طريق منصة "أبشر" أفراد مع إمكانية تنزيل نسخة منها على الهاتف الذكي دون حاجة الاتصال بالإنترنت، والتي تساهم في تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها من خلال رمز الاستجابة السريعة في حال عدم حمل أصل الهوية.

وأكد مدير العلاقات والإعلام بجوازات منطقة مكة المكرمة النقيب حامد الحارثي، أن هذه الخدمة تساعد المقيم على إثبات هويته وحملها يجنب المقيم العقوبات المنصوص عليها نظاماً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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