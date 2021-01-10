أخبار عاجلة

16 وفاة و 1075 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
"محلي شقراء" يعقد اجتماعه الثاني ويناقش ترميم قصر السبيعي وتوسعة المستشفى -
17,246 إصابة بـ"كورونا" في إيطاليا.. واليونان تسجل 599 حالة -
"الهلال الأحمر": 4 مخاطر تنتج عن ملاحقة سيارات الإسعاف.. والغرامة 900 ريال -
"إصابات كورونا ".. 813 إصابة جديدة في بنغلاديش و605 بميانمار و271 في تايلاند -
بعد 11 مباراة .. أبها يذيق الاتحاد طعم الخسارة -
اللون الأسود سيد الموقف.. آثار حريق مخبز في البدرشين (صور) -
منتخب البحرين لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في بطولة كأس العالم -
وصول 162 مهاجرا من يهود الفلاشا إلى إسرائيل -
بعد 11 مباراة .. أبها يذيق الاتحاد طعم الخسارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

صدر جباروف يفوز في انتخابات الرئاسة بقيرغيزستان

Print
صدر جباروف يفوز في انتخابات الرئاسة بقيرغيزستان صدر جباروف يفوز في انتخابات الرئاسة بقيرغيزستان

مصراوي Masrawy

11:29 م الأحد 10 يناير 2021

قيرغيزستان - (أ ش أ)
فاز صدر جباروف، في انتخابات الرئاسة المبكرة التي جرت إثر انهيار حكومة قيرغيزستان السابقة، فيما صوت الناخبون لمصلحة الانتقال إلى النظام الرئاسي.
وأفادت هيئة الانتخابات المركزية بأن جباروف حصل على دعم حوالي 80% من الناخبين حسب نتائج 98% من الأصوات، مما يعني عدم وجود الحاجة إلى إجراء جولة إعادة؛ حسبما أفادت قناة " اليوم" مساء اليوم الأحد، موضحة أن ما يزيد على 80% من الناخبين أيضًا أيدوا مقترحًا بتعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي ما يمنح الرئيس سلطات أكبر على حساب البرلمان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

روسيا تطلع أمريكا وفرنسا على نتائج محادثات موسكو وباكو ويريفان

روسيا تطلع أمريكا وفرنسا على نتائج محادثات موسكو وباكو ويريفان

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

شبكة عيون الإخبارية