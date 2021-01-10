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برلمانية: المؤسسة التشريعية في خدمة المجتمع بأكمله في ظل متغيرات عالمية ليست سهلة

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برلمانية: المؤسسة التشريعية في خدمة المجتمع بأكمله في ظل متغيرات عالمية ليست سهلة برلمانية: المؤسسة التشريعية في خدمة المجتمع بأكمله في ظل متغيرات عالمية ليست سهلة

مصراوي Masrawy

08:38 م الأحد 10 يناير 2021

(مصراوي):

قالت النائبة درية شرف الدين، عضو مجلس النواب المعينة، إنها تعتز بتعيينها عضوًا بمجلس النواب، معقبةً: أرجو أن يكون هذا الموقع إضافة لي؛ وأن أكون عند ثقة السيد الرئيس الذي قام باختياري وعند ثقة الشعب المصري؛ لأنني سأكون نائبة عن الشعب وليس عن دائرة معينة فقط.

وشددت شرف الدين، في تصريحات لها خلال استخراجها كارنيه عضوية البرلمان، اليوم الأحد، على احترامها المؤسسة التشريعية لما تقوم به من مهام كثيرة تشريعية ورقابية.

وأشارت النائبة إلى أن الشعب المصري ينتظر من المؤسسة التشريعية الكثير، وأن النواب ينظرون إلى مصلحة الشعب.

وأضافت شرف الدين أن المتغيرات على مستوى العالم والمنطقة ليست سهلة، وسوف تتحمل المؤسسة التشريعية بنوابها أعباء هذه المتغيرات، مضيفةً أن هذه المؤسسة في خدمة الجميع.

وأشادت النائبة بالإجراءات الاحترازية التي شهدتها في مجلس النواب، ووصفةً إياها بأنها على أعلى مستوى من قِبل الأمانة العامة للمجلس في ظل الإجراءات المشددة التي تتخذها الدولة لمواجهة هذه الظروف الصعبة.

ولفتت شرف الدين إلى أنها تعمدت الظهور بالكمامة كنوع من ضرورة أن يتخذ الجميع الإجراءات الاحترازية؛ خصوصًا في ظل الجائحة التي يشهدها العالم كله.

ينطلق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، بناءً على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته الافتتاحية في تمام الساعة الحادية عشرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا؛ وهي الكاتبة فريدة الشوباشي، ويعاونها في إدارة الجلسة أصغر عضوَين بالمجلس. ​

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مصراوي Masrawy

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