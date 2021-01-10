​أمين البرلمان: أنهينا إجراءات عضوية 25 نائبًا من المعينين

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم الأحد 25 نائبًا من أصل 28 معينين بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية.

وأكد فوزي أن الجلسة الافتتاحية للمجلس المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء ستنعقد وسط إجراءات احترازية مُشددة، مؤكدًا الحرص الكامل على خروج الجلسة الافتتاحية للمجلس في أفضل صورة لها.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب أن كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية تتم في ظل تدابير أزمة كورونا، موضحًا أن الحق في الصحة مقدم على كافة الحقوق الأخرى، وأن الجلسة ستكون مذاعه على الهواء، مناشدًا الأعضاء بعدم مغادرة مقر المجلس إلا بانتهاء الاستحقاقات النيابية الثلاثة "أداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس وانتخاب الوكيلين"، وعدم اصطحاب المرافقين.

وتابع: "من المقرر أداء اليمين الدستورية على قسمين، حيث يبدأ نواب الفردي منذ الساعة 11 في أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة 2 ظهرًا"، مشيرًا إلى أنه تم إعداد استراحات موصولة بالقاعة ليتواجد فيها النواب في أوقات التناوب، وأضاف أنه عقب الانتهاء من أداء اليمين سيتم إجراء انتخابات رئاسة المجلس يعقبها انتخابات الوكيلين.

وأشار إلي أن جميع الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يتم موافاة الأعضاء بها علي كافة المستويات، وبجميع الوسائل .

وشدد المستشار محمود فوزي على ضرورة إتخاذ كافة التدابير الاحترازية مثل: إرتداء الكمامة والكشف الحراري واستخدام المطهرات .

وأختتم أمين عام مجلس النواب مؤكداً أننا أمامنا ٤٨ ساعة من العمل المتواصل حيث سيتم معاينة القاعة الرئيسية وتفقد ما ينقصها وكذلك ارسال أرقام العضوية وأماكن الجلوس للأعضاء ، وأضاف أن الأمانة العامة ستبذل كل جهدها حتى يكون يوم الثلاثاء المقبل يوماً مشرفاً لمصر ولمجلس النواب .