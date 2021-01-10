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الظواهر الجوية في 6 أيام.. الأرصاد: عودة الأمطار وشبورة تصل لحد الضباب على هذه المناطق

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الظواهر الجوية في 6 أيام.. الأرصاد: عودة الأمطار وشبورة تصل لحد الضباب على هذه المناطق الظواهر الجوية في 6 أيام.. الأرصاد: عودة الأمطار وشبورة تصل لحد الضباب على هذه المناطق

مصراوي Masrawy

08:40 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد والظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة (الاثنين إلى السبت)، حيث نشهد عودة الأمطار نهاية الأسبوع الجاري.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:

يوم الاثنين:

- أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين.

- شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء:

- شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت:

- شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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