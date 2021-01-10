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من ساحة "عمرو بن العاص".. تشييع جثمان والدة حسن الرداد

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من ساحة "عمرو بن العاص".. تشييع جثمان والدة حسن الرداد من ساحة "عمرو بن العاص".. تشييع جثمان والدة حسن الرداد

مصراوي Masrawy

09:34 ص الأحد 10 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن الفنان حسن الرداد تشييع جثمان والدته فادية الرداد، وإقامة صلاة الجنازة بساحة مسجد عمرو بن العاص، في مدينة دمياط، مسقط رأس العائلة، ثم دفنها في مقابر العائلة.

وفادية الرداد، حرم الراحل نبيل الرداد، القيادي السابق بالحزب الناصري، وتاجر، ووالدة الفنان حسن الرداد، والدكتورة نيبال الرداد، وفادي الرداد الذي رحل عن الدنيا منذ سنوات.

ويعد مسجد عمرو بن العاص من أقدم مساجد الإقليم، وهو ثاني مسجد بني في بعد بناء مسجد عمرو بالفسطاط، وبني على نفس الطراز.

وأنشأه المسلمون بعد فتح المدينة عام 21هـ؛ ولذلك عُرف أيضًا بمسجد الفتح نسبةً إلى الفتح العربي. وبالمسجد كتابات كوفية وأعمدة يعود تاريخها إلى العصر الروماني، وجرى قيده في تعداد الآثار الإسلامية بدمياط تحت اسم "جامع أبو المعاطي".

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